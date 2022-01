Hvorfor blir noen suksesser og andre fiaskoer? Det handler om mye mer enn flaks og uflaks.

Når det internasjonale overgangsvinduet stenger ved midnatt 31. januar, har spillere igjen skiftet arbeidsgiver for høye summer. Noen av dem kommer til å ende som en «flopp». Vi har sett på ti grunner til det.

I de tilfellene hvor spillere sliter etter en overgang, trenger de mest av alt hjelp. Den hjelpen handler om mange ting – blant annet å se seg selv som en del av problemet, og som nøkkelen til løsning, skriver Lars Tjærnås. Tottenhams Tanguy Ndombele (t.v.) og Manchester Uniteds Donny van de Beek er to av mange spillere som trøbler i ny liga og nytt land.

9 minutter siden

Verdens største klubber bruker hver sesong mange milliarder norske kroner til å hente spillere. Det gjøres etter beste evne. De fleste av dem har et speiderapparat bestående av flere hundre mennesker, mange av dem fulltidsansatte. Ingen seniorspillere blir hentet uten at de er sjekket av mange ledd i klubben, og testet på alle tenkelige parametere i ulike programmer der en kan måle «alt».

Likevel bommer også de største. Tottenhams Tanguy Ndombele og Manchester Uniteds Donny van de Beek er to av uendelig mange som er hentet for dyre summer, men ikke slått til i sin nye klubb, til og med i klubber som hyppig har skiftet managere under deres tid i klubben. Hvorfor blir det sånn?