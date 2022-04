Han er verdens dårligste taper

OM FOTBALL: Ingen feirer sine triumfer som José Mourinho (59). Men det er heller ingen som taper på en dårligere måte.

José Mourinho var betenkt da hans lag forrige torsdag tapte for andre gang på Aspmyra.

Nå nettopp

Det startet ganske fint for den portugisiske stjernemanageren.

Han sa at kampen egentlig ikke var over, at det gjensto 90 minutter i Roma, og at alt kunne skje på deres hjemmebane i den evige stad.