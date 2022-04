Nå vil kapteinen rocke Europa

OM FOTBALL: Martin Ødegaard skal kanskje til pengebingen Champions League. Dit skal ikke Manchester United. Begge deler er like fortjent.

Martin Ødegaard spilte sin tredje strake kamp som kaptein for Arsenal, og han gjorde det godt.

31 minutter siden

Den norske kapteinen klappet lagkameratene av banen med et jublende hjemmepublikum i ryggen og lyden av Status Quo’s svært nynnbare Rockin’ All Over the world fra anlegget.

«I like it, I like it, I like it, I like it», sang Arsenal-fansen og skuet mot bortesvingen som var i ferd med å tømmes.