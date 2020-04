For halvannet år siden tok Byåsen og Lyn, klubbene til fire av de beste mannlige langrennsløperne her til lands, et oppgjør med markedsmakten til Norges skiforbund.

Klubbene opplevde nemlig at det var nesten umulig å bruke utøvere som Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger i deres eget markedsarbeid.