Hun fortjener så mye bedre

Kan en spiller som anklages for seksuelt overgrep, men ikke ble dømt, komme tilbake? Manchester United står i et dilemma. Men kvinnene burde aldri blitt kastet under bussen.

Ella Toone herjer i VM. Hjemme i Manchester venter en vanskelig sak. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Ella Toone flyr høyt i VM. Skuddet i krysset var blant målene som sendte England til finale. Men i sosiale medier hagler meldinger også om et annet tema.

«Ikke tving meg til å hate dere», skriver en anonym bruker til Toone på Twitter/X. «Hva er galt med dere?» skriver en annen.

Det er umulig å si noe om hvem disse brukerne er. Men det er lett å oppfatte budskapet i meldingene de spyr ut. De ønsker at det overgrepsanklagede supertalentet Mason Greenwood igjen skal få spille fotball for Manchester Uniteds herrelag. Og de anklager blant andre Toone for å hindre at det skjer.

I beste fall klønete

En beslutning om Greenwood var ventet fra klubbens ledelse før sesongen startet sist mandag. Før helgen kom meldingen om at den utsettes.

Grunnen? Manchester United ville rådføre seg med spillerne på klubbens kvinnelag, ifølge blant andre The Guardian og Manchester Evening News. Da måtte den vente til Toone, Mary Earps og Katie Zelem var ferdig med VM for England.

Mediene viste til kilder i klubben. Klubben gjør det gjerne slik når den vil få ut et budskap uten å gi en offentlig uttalelse. I ettertid har Manchester United understreket at det er ledelsen som tar avgjørelsen, men at det er viktig å informere alle relevante parter først.

Mason Greenwood har ikke spilt for Manchester United siden januar 2021. Vis mer

Det er naturlig å ta hensyn til kvinnelaget i en sak som denne. Men håndteringen var i beste fall klønete. Konsekvensen ble at spillerne på kvinnelaget havnet i sentrum. Ikke minst de som skal spille VM-finale til helgen.

Manchester United har hatt mange måneder på seg til å ta en beslutning om Greenwood. Det var i februar at siktelsen om voldtektsforsøk, vold og kontrollerende oppførsel ble frafalt. Kvinnen som skal ha blitt utsatt for alt dette, ville ikke lenger vitne.

Vonde lydklipp

Ingen dom, ingen problem? Så enkelt er det ikke. Greenwood er av mange forhåndsdømt i sosiale medier. Det skyldes dokumentasjonen som finnes på Internett. 21-åringen har ikke spilt en kamp siden januar 2021. Den måneden la kvinnen ut en serie bilder og lydklipp på Instagram.

Bildene viste en forslått kropp. I lydklippet hørte man en mann som forsøkte å tvinge kvinnen til å ha sex med ham. Greenwood har aldri benektet at det er hans stemme.

Fotballstjerner er forbilder for barn og unge. Kan Manchester United promotere en mann som har vist så dårlige holdninger til kvinner?

Lydklippet vil henge over Greenwood i hver eneste kamp han spiller med den røde drakten. Hver gang han scorer, vil det bli trukket frem. Enda mer pikant blir det av at fotballen nå virkelig satser på kvinnene og ønsker flere også på tribunen.

Fordi han er god

Kvinnen i saken har altså trukket seg som vitne. I sommer fødte hun Greenwoods barn. Offentligheten kan spekulere, men ikke vite hva som egentlig har skjedd i kulissene. Så lenge siktelsen ble frafalt, er det ikke sikkert Manchester United har juridisk grunnlag for å sparke ham.

Slike saker er prinsipielt vanskelig. En persons karriere kan bli ødelagt. Samtidig er det vanskelig å se for seg at klubben ville nølt så lenge om Greenwood ikke var et eksepsjonelt talent.

Den vonde saken innbyr også til diskusjon om talenter som tidlig får berømmelse og rikdom. The Athletic beskrev en tenåring som var vant til å få det som han ville, og som kunne være vanskelig å ha med å gjøre. Klubben trengte ham mer enn han trengte klubben. Gjør det maktforholdet det vanskelig å sette ned foten mot dårlig oppførsel?

I lydklippet spør kvinnen hvorfor hun må gjøre som Greenwood sier. «Jeg spurte høflig, og du ville ikke gjøre det. Hva annet vil du at jeg skal gjøre?» lyder svaret.

Markedet bestemmer

Nå ser det ut som lederne dupper tåen i vannet for å sjekke badetemperaturen. Kanskje stiller de spørsmål som: Hvor massiv blir motstanden om han kommer tilbake? Kan et åpenhjertig TV-intervju hjelpe?

Til slutt er det markedet som bestemmer, skriver Jonathan Liew i The Guardian. Han har nok rett. Så kynisk kan fotballen være.

Men blant dem som går på kampene på Old Trafford, er mange imot en retur. Manchester United risikerer å støte bort dem som elsker klubben høyest. Mens kvinnelaget settes i en ubehagelig skvis.