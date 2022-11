Talen i Doha fikk sin andre akt

DOHA (Aftenposten): Lise Klaveness fikk fem minutter. Gianni Infantino brukte en time.

Gianni Infantino gikk til et spektakulært angrep på det han mener er hykleri.

19. nov. 2022 11:47 Sist oppdatert 20 minutter siden

Lise Klaveness’ opptreden i Doha gjorde inntrykk. 234 dager senere kom andre akt. Den var av en helt annen karakter.

Motangrepet fra Gianni Infantino skjedde i en sal utformet som et teater. Det var passende. For det som var solgt inn som en vanlig pressekonferanse, ble en spektakulær forestilling. Innholdet gir et innblikk i fotballens fremtid.