Koteng må lytte til Hareides råd

KOMMENTAR: Parallelt med arbeidet for å gjøre Rosenborg til et mesterlag, må det gjøres en grundig jobb for å finne Åge Hareides etterfølger.

Snart alvor: Kommende helg møter Åge Hareide og Rosenborg Vålerenga i sesongpremieren. Her står RBK-treneren sammen med styreleder Ivar Koteng (til venstre). Foto: OLE MARTIN WOLD/NTB

RANHEIM: Der Rosenborg til nå i treningskampene har virket solide og trygge defensivt, var det lite positivt å ta med seg fra 1-2-tapet mot Ranheim søndag ettermiddag.

Hvorvidt Hareide er rett mann for å få skikk på Rosenborg-skuta er uansett for tidlig å konkludere med. Han har ryddet i spillerstallen og røsket opp i treningskulturen. Samtidig tar det tid å bygge et mesterlag.