Hvor stresset er du nå, Haaland?

OM FOTBALL: Det er godt mulig Erling Braut Haaland (20) kjenner på presset, men verdens beste spisser har opplevd langt verre måltørker i samme alder.

Erling Braut Haaland fortvilet etter spolert mulighet under Bundesliga-kampen mot Stuttgart lørdag. Nordmannen gjorde litt senere i kampen forarbeidet til Borussia Dortmunds vinnermål. Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

14. apr. 2021 11:00 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken

Manchester City vant 2–1 over Borussia Dortmund i den første Champions League-kvartfinalen. Onsdag møtes lagene til returkamp i Dortmund.

Erling Braut Haaland har spilt seks fotballkamper uten å score. Det har ikke skjedd siden vinteren 2018/19.

Nordmannen er toppscorer i Champions League med 10 mål.

Tre landskamper uten mål. Tre klubbkamper uten mål.

Dersom nordmannen også går målløs av banen i onsdagens avgjørende Champions League-kvartfinalen mot Manchester City, vil nok spørsmålene komme:

Hvor stresset er han over måltørken?

Har han ikke taklet all viraken rundt en potensiell milliard-overgang?

«Syv kamper uten mål er krise for en spiss», vil kanskje noen si.

«Prestasjoner til unge spisser vil svinge», kan andre argumentere.

Det siste er nok nærmest sannheten. All erfaring viser ustabilitet og varierende prestasjoner for spesielt unge spisser. En skal ha tålmodighet og is i magen.

Fakta Toppscorere Champions League 10 mål: Erling Braut Haaland 8 mål: Kylian Mbappé 6 mål: Álvaro Morata, Marcus Rashford, Mohamed Salah, Neymar, Olivier Giroud og Youssef En-Nesyri 5 mål: Alassane Plea, Ciro Immobile, Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski og Sérgio Oliveira. Vis mer

Erling Braut Haaland bommet på en stor sjanse i det første møtet med Manchester City i Champions League-kvartfinalen. Foto: Dave Thompson, AP

Stjernespissene bommet og bommet

Det er bare å spørre verdens største angrepsstjerner hvordan de opplevde mange kamper uten mål da de var nøyaktig like gamle som den norske Champions League-toppscoreren.

De hadde karrierens største målløse periode i akkurat samme alder.

Da tidenes målscorer Cristiano Ronaldo var 20 år og åtte måneder gammel spilte han 15 kamper på rad for Manchester United og Portugal uten mål. Han hadde riktignok en litt annen rolle som dribler på vingen, for Wayne Rooney var Uniteds midtspiss. Men også han hadde en periode på 12 kamper uten mål i samme alder.

Da Lionel Messi var 20 og et halvt år spilte han 10 kamper uten mål. Rett etter kom en tørke på syv kamper uten mål.

Mannen som i dag regnes som verdens beste spiss, Robert Lewandowski, spilte ni kamper uten mål rett før han fylte 21 år. Rett etter fylte 21 år kom en periode på 13 kamper uten mål.

Zlatan Ibrahimovic spilte 12 kamper uten mål for Ajax og Sverige rett før han fylte 21 år.

Luis Suarez spilte 11 kamper uten mål for Ajax og Uruguay i samme alder.

Mens målmaskinen Harry Kane opplevde perioder på åtte, ni og syv kamper uten mål i 21–22-årsalderen.

Det gikk veldig fint til slutt med alle de nevnte.

De ble verdens beste spisser og notoriske målscorere alle sammen.

Fakta Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 i Leeds. Kommer fra: Bryne. Klubber: Bryne, Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund Landskamper/-mål: 10/6 Meritter: Østerriksk seriemester i 2018/19 og 2019/2020. Østerriksk cupmester i 2019. Vis mer

Lionel Messi spilte 10 kamper uten å score i perioden 1. desember 2007 til 20. februar 2008. Foto: MANU FERNANDEZ, AP

Bidrar fortsatt for laget

Så om Haaland onsdag kveld står oppført med syv kamper uten mål, er ikke det noen krise.

Det er ganske normalt, men oppleves likevel som unormalt fordi han de to foregående årene kun hadde en periode med tre kamper uten mål.

Uttellingen har vært unormalt god for en så ung spiss.

Det hadde vært verre om 20-åringen bommet på en haug med målsjanser, ikke kom til målsjanser i det hele tatt eller bidro overfor på laget. Da ville det vært mer komplisert.

For Borussia Dortmund-spissen bidrar fortsatt for laget, senest lørdag da et elegant overhopp gjorde at lagkamerat Marco Reus scoret. Og da hans målgivende til Ansgar Knauff gjorde at Borussia Dortmund sikret seieren.

Faren for en spiss uten flyt er at han slutter å handle på instinkt, at han tenker for mye når han har ballen.

Du kan se det på Haaland nå, at han ikke har like god tid som der han hadde god tid tidligere. At førstetouchen ikke sitter like bra som for en måned siden. At han ikke er like klinisk.

Manchester United-spiller Cristiano Ronaldo hadde en måltørke på 15 kamper i perioden 10. august til 8. oktober 2005. Foto: IAN HODGSON, REUTERS

Ingen mirakelkur

Haaland er vant til å score hele tiden. Derfor er det naturlig om han er litt stresset etter seks målløse kamper. For en spiss blir det som å gå lenge uten å spise, du blir sulten og grinete.

«Det finnes ingen mirakelkur. Alt handler om jobben som gjøres på treningsfeltet: Score, score, score, og bygge opp selvtilliten. Plutselig sitter det i kamp også. Det er så lite som skal til, det er så marginalt», forteller en tidligere toppspiss som har opplevd lange perioder med måltørke.

Det løsner nok for Champions League-toppscoreren igjen. Scorer han først ett, kan det komme mange.

Bang! Bang! Bang!

Spørsmålet er om han scorer igjen allerede onsdag og sender Borussia Dortmund videre til Champions League-semifinalen.

For tyskerne trenger mål mot Manchester City.