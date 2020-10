«Denne mannen er best skikket»

KOMMENTAR: Lars Lagerbäck vet nok aller best selv om han har tilstrekkelig motivasjon for å løfte Norge ytterligere et hakk oppover.

6 minutter siden

De siste dagene har vi fått se hvor stor, av og til og i overkant stor, betydning resultater har for fotballdebatten.

Norge kom til den svært viktige Serbia-kampen etter en fantastisk oppvisning mot langt svakere Nord-Irland. Scoringsshowet til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth i Belfast skrudde forventningene kraftig opp. Få snakket om styrkene til det serbiske laget. Langt flere, meg selv inkludert, dyrket Norges største stjerner.