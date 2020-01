Under fjorårets spilleropprør i Brann, holdt Veton Berisha seg rolig. Han hadde vært i Bergen i et knapt år og ønsket ikke å stå på noen barrikade for å fjerne Lars Arne Nilsen. Høyst trolig var han derimot en av spillerne Lars Arne Nilsen ønsket å bygge 2020-utgaven av Brann rundt.

For husk: Berisha var Nilsens drømmesignering. Spilleren han ikke trodde det var mulig å lokke til Bergen, men som likevel spilte i rødt i fjor - mest fordi Viking ikke hadde råd til ham.