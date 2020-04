Også idretten merker konsekvensene av koronaviruset til fulle. OL og fotball-EM er utsatt. I vår del av verden spilles det ikke fotball, og foreløpig vet vi ingenting om når tribunene på Lerkendal igjen kan fylles opp før en Rosenborg-kamp. Å gjennomføre ordinære treningsøkter har vært vanskelig.

Det er ikke kun aktiv idrett som rammes. I mai skulle representanter fra Trondheim ha vært i Pattaya på FIS-kongress, for å få den endelige beskjeden om at Granåsen blir arena for ski-VM i 2025. Arrangementet i Thailand ble naturlig nok avlyst, noe ingen skal gråte for. Det var en lite gjennomtenkt idé i utgangspunktet av det internasjonale skiforbundet (FIS) å legge kongressen til en by som knyttes til sexturisme.