Martin Ødegaard er kaptein i Arsenal, laget som leder Premier League og som skal møte Bodø/Glimt i Europa League. Erling Braut Haaland er et av de heteste navnene i fotballverdenen. Bodø/Glimt ypper seg ute i Europa. Ada Hegerberg er stjerne på verdens beste lag. Meninger Fotball Er Norge på vei mot en ny storhetstid?

ANALYSE: Her er seks grunner til at det endelig er gøy å være norsk fotballelsker igjen.

19 minutter siden

7. september 2012 gikk et skuffet norsk landslag av Laugardalsvöllur, Islands nasjonalarena. 2–0-tapet var fortjent. Nedturen ga et brutalt ærlig bilde på norsk fotball på den tiden. Håpet om sluttspill var minimalt, attraktiviteten til norske spillere til store ligaer var på et bunnpunkt. Å se norske klubblag i gruppespill i Europa var en sjeldenhet. Behovet for å gjøre noe drastisk og klokt var skrikende.

Ti år senere er situasjonen totalt annerledes. Hvorfor er det blitt sånn?