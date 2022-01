Meninger Langrenn Nå starter jakten på den største triumfen

OM LANGRENN: Han er den komplette langrennsløperen. Men karrieren er ikke komplett. Johannes Høsflot Klæbo mangler noe.

4. jan. 2022 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Tour de Ski var en oppvisning av 25-åringen fra Byåsen. Tirsdag ettermiddag gikk han kontrollert inn til en femteplass opp alpinbakken. Over to minutter foran Aleksandr Bolsjunov i sammendraget. Han har vunnet mer enn de aller fleste langrennsløpere i relativt ung alder. Den tidligere langrennssjefen i Norge nå Viaplay-ekspert, Åge Skinstad, sa det slik på TV-sendingen.

– Han er best i klassisk, best i skøyting, best i sprint og best på distanse.