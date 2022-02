Konferansetime

NOTERT: Alle store idrettsbegivenheter har sine faste, kjedelige ritualer.

Jeg vil mye heller se det på TV, ta meg en øl og spille kort, sier curlingspilleren John Morris om aåpningsseremonien.

5. feb. 2022 07:09 Sist oppdatert nå nettopp

Ett av dem er pressekonferansene et par dager før det virkelige alvoret. Det kan ofte være en ganske fargeløs affære. Ja rett ut sagt, bare kjedelig.

En del utøvere hater det. De driver idrett, ikke talkshow. Dermed ender vi journalister ofte opp med svar som vi kunne ha skrevet allerede før vi reiste til Kina. Det handler om at de har trent, ja, det sier seg selv, at de er spente, ja, det ante vi, at vi i løpet av konkurransen får se hvordan det går, ja, det vet alle.