«Jeg tipper at Erling Braut Haaland er sjokkert selv – over reaksjonene»

Det holder ikke lenger å score mål etter mål for den som vil være superhelt. Det har Erling Braut Haaland fått erfare. Reaksjonene på intervjuet med ham etter kampen mot Schalke 04 lørdag, inneholder ord som sjokkerende, nedlatende og uhøflig.

Vi kan gå ut fra at han er ganske sjokkert selv også, sikkert også overrasket og skremt.

Det er farlig å bli så god så fort.

Vegard Grøtt

Følelsene

Kravet er at han som andre stjerner skal tilfredsstille medier som er ute etter følelser – fordi seere, lyttere og lesere er det. Han bør by på seg selv, gjerne på en morsom måte og ikke vise hvor dumme han synes spørsmålene er.

Idrett mer enn resultater for fans og TV-seere, det er også følelser. Seeren eller leseren vil vite hvordan den lykkelige, eventuelt ulykkelige, idrettsstjernen har det inni seg. Der et sted ligger også båndet mellom toppidretten og dens publikum.

Martin Meissner / AP

Borussia-spillerne er ambassadørene som bygger bro over til de over 80.000 som i normale tider fyller gigantarenaen i Dortmund på hver hjemmekamp.

Denne rollen er ikke minst viktig i en tid da klubbens tilhengere stenges ute. Det er derfor det ble feil etter lørdagens kamp.

For en som skal tjene millioner i måneden i årene som kommer, må denne erkjennelsen synke inn.

Store og mange krav

Men det er bare én av rollene Haaland må innstudere.

19-åringen fra Jæren har fått en hel rekke roller å spille. Den viktigste, naturligvis: Å fortsette å lage mål for Borussia Dortmund.

Men også: Oppføre seg slik at han er en reklamestolpe for klubben. Klubbens ledere skal klappe på ærestribunen, sponsorer skal humre på styrerommene – og fornye kontrakter.

POOL / REUTERS

Den norske helten ønsker nok også å vise alle hjemme i Norge, og spesielt på Bryne, at suksessen ikke har gått ham til hodet. Det er noe av det vanskeligste etter en slik suksess. Han blir lett beskyldt for å være høy på pæra, samme hvor jordnær han er og vil være.

Gikk lei

Haaland svarte knapt, men ikke direkte motvillig i første del av intervjuet lørdag. Så gikk det over i énstavelsessvar, noen ganske meningsløse, tydelige signaler om at han ikke hadde noe særlig å si til sine tilhengere.

I tråd med det han har sagt tidligere. Å bli intervjuet er «dritkjedelig».

Men det spiller ingen rolle, heller ikke om spørsmålene er intelligente nok for ham. Intervjueren synes neppe selv at spørsmålene er spesielt avanserte, men oppgaven er å få spilleren til å by på seg selv. Det kan bli god TV av slikt, og det er også klubben interessert i. Det bør spillerne også være (og på sin måte ble det jo det denne gangen).

Det er lite trolig at den norske målmaskinen mente å fremstå som så avvisende som det virket. Snarere var – og er – han redd for å virke skrytete.

Når journalister og kommentatorer nå sier at de er sjokkerte over hans oppførsel, så er han sikkert sjokkert selv – over reaksjonene. Hva traff ham?

Lærer han seg ikke denne delen av spillet, kan det bli flere anklager. Nybegynner, bare 19 år, det spiller liten rolle hvis han ikke lærer seg å vise frem den han sies å være. En snill og hyggelig gutt fra der oppe i nord, en som skjønner at han er en del av noe stort, større enn ham selv.

Og midt i mediekjøret skal han altså slappe av, by på seg selv og sjarmere sine fans.

Visst er det vanskelig. Alle kan ikke være som Karsten Warholm heller.