Utryggheten senker seg over Trøndelag

Akkurat no – er Molde et klart bedre fotballag enn Rosenborg. Fortsatt.

Det ble en tung kveld for Rosenborg-spillerne. Svein Ove Ekornesvåg

6 minutter siden

Molde-Rosenborg 1–0

For spenningens skyld kan vi si at Rosenborg antagelig kommer nærmere Molde i år. Men det er neimen ikke sikkert.

Mye kan sies å være bedre hos Molde enn hos de andre lagene i Eliteserien. Det som fascinerer, kan rommes i ordet variasjon.

Der hvor de andre lagene sjelden overrasker, i hvert fall går pasningene innenfor kjente rammer, kan Molde slå til med overraskelser. Fordi de kan.

Teknikk og spilleforståelse er aldri galt i fotball, og slik Molde bruker disse ferdighetene, er de i perioder på et annet nivå enn de andre. Enn Rosenborg også.

Lekne

Vi så det tydelig det første kvarteret og i det meste av annen omgang. Hadde lagene spilte med nymalt ball (vi kan jo tenke oss det), ville vi sett hvordan Molde-pasningene ville etterlatt seg en spennende blanding av lange og korte streker, bakover og fremover, på kryss og tvers i mange varianter.

Som en lek. Vanskelig å forutse.

Slik er ikke Rosenborg, som knapt hadde en overraskende manøver i hele kampen. Mye som i fjor, altså, motstanderne kunne bare stå og vente på dem. Ofte lenge.

De er likevel såpass solide at de ikke blir utspilt, heller ikke av Molde. Men de klarer ikke helt å henge med heller.

Gode nok spillere?

Og spørsmålet må stilles: Har ikke Rosenborg for mange ordinære spillere? Når fire-fem av dem ikke bidrar med mer offensivt enn pliktskyldig ballflytting, skremmer de ingen.

Hos Molde går hver mann ut på banen for å utføre en liten bragd.

Som Ohi, som aldri nøyer seg med bare litt.

Ola Bernhus er kommentator i Aftenposten.

Litt skuffende

Det er fort gjort å bli skuffet når det som kalles «årets viktigste» ikke er særlig nær det som vi håper kan bli kalt «årets beste». Men det skjer gang på gang. Bra lag utligner hverandre.

Såpass gode lag som Molde og Rosenborg vet også bedre enn de fleste i serien hvordan motstanderen skal dempes

Slik ble kampen mer en taktisk mannjevning, utført med spente muskler, enn en sjanserik fotballkamp.

Det var det siste vi hadde håpet å få se. Men ikke ventet.

Han som har evner til å løs opp spillet, Moldes anfører Magnus Wolff Eikrem, demonstrerte det i første fjerdedel av kampen, men også han ble anonymisert etter hvert. Da forsvant leken fra Molde-spillet, og da rakk RBK-spillerne å ødelegge.

Men ikke skape noe selv. For nølende, for tenksomt, for dårlig planlagt, det var tanker vi gjorde oss om Rosenborg i den første omgangen.

Redd for å tape

Var det tanken på et mulig tap – og dermed å havne fem poeng bak Molde etter bare to kamper – som hemmet dem?

Kanskje, for det lignet mye på fjoråret.

Først midt i omgangen så vi at Samuel Adegbenro – Rosenborgs håp når alt annet går imot – hadde alvorlige hensikter. Skuddet fra 20 meter kom uten forhåndsvarsel og truet Andreas Linde i Molde-målet såpass at RBK fikk det lille puffet de trengte. Et eksempel på hvordan en enkelt hendelse kan påvirke psykologien i en fotballkamp.

Rosenborg tok kommandoen, men hadde for få tanker om hvordan de skulle angripe. Molde ble anonymisert, men hadde likevel omgangens store sjanse da Ohi headet like utenfor rett før pause.

Og rett etter pausen var Ohi der igjen. Den mannen nøler ikke, spesielt ikke når det er møljespill og sjanser kan kommet tilfeldig. Innsatsmål, Molde-ledelse. Og etter det vi hadde sett, ville det være nok til å kue Rosenborg enda en gang.

Det stemte, denne gangen klarte ikke Rosenborg å takle eller løpe seg tilbake i kampen.