RBK bør forlenge med Horneland nå

Egentlig skulle vi ha brukt disse dagene til å diskutere serieåpningen. Hvilken startellever Eirik Horneland skulle ha stilt med mot Brann på Lerkendal, om det er nok trøndere på laget, om det er spillemessig fremgang fra i fjor høst og om årets RBK-lag har forberedt seg godt nok til å kunne ta tilbake hegemoniet.

Horneland, som fikk en verst mulig start på sin Rosenborg-tid for ett år siden, skulle ha brukt vårmånedene til å vise at han har noe på Lerkendal å gjøre: At han er fotballfaglig sterk nok og at han har de lederegenskapene som trengs.