En cupfest for fremtiden

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen hevet pokalen etter 2–0-seieren over Lillestrøm.

Rammen var praktfull, pokalen kom «hem til Bergen», og vi andre kan krangle om den originale versjonen av cupfinalen skal skrotes eller ikke.

20.05.2023 19:11 Oppdatert 20.05.2023 19:33

Brann-Lillestrøm 2–0

ULLEVAAL (Aftenposten): Da Bård Finne rev seg løs fra Lillestrøm-forsvarerne og plasserte ballen i mål et drøyt kvarter ut i den andre omgangen, var det et eventyrlig og verdig punktum på den mest dramatiske perioden for en norsk fotballklubb.