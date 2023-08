Volden rammer fotballen og samfunnet

Bekymringsmeldinger strømmer på fra Norway Cup. Men det er viktig å holde tungen rett i munnen.

Politiet har høy beredskap på Ekebergsletta under Norway Cup. Tirsdag måtte de avverge et masseslagsmål. Vis mer

Tirsdag kveld barket titalls ungdommer sammen på Ekebergsletta. Slagsmålet presset seg inn på banen midt i kampen til to jentelag. Politiet beslagla en machete, luftpistol og knokejern. Det er alvorlig. Spesielt fordi det skjer på en arena for barn som bare skal være fin og full av glede. Ungdommenes oppførsel kan skape frykt.

Samtidig kommer flere rapporter. Turneringens øverste leder forteller om ungdom som ikke rydder etter seg i matsalen og svarer frekt. Et jentelag i 13-årsalderen opplevde «ubehagelig og nærgående» oppførsel fra et annet guttelag. Man kan få inntrykk av at Norway Cup over natten er blitt en pøl av vold, trøbbel og dårlige manérer. Slik er det heldigvis ikke.