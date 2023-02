Outsiderens triumf

COURCHEVEL: Henrik Kristoffersen (28) har gjort alt for å bli best. Det har skapt en ekstrem vinner, men også noen sår.

Henrik Kristoffersen var nummer 16 etter 1. omgang. Likevel vant han VM-gull i slalåm.

19.02.2023 18:37

Henrik Kristoffersen pleier å si at verdenscupen betyr mest. At det viktigste er å være best over tid. Blant alpinister stemmer det. Men han vet godt at det ikke er slik folk flest ser det.

Det er mesterskapsgullene som blir en del av den nasjonale hukommelsen. Det betyr noe for en utøver som ikke har følt seg helt akseptert.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn