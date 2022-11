Han vinner over haterne

DOHA (Aftenposten): Du skal være sterk for å tåle all hetsen Marcus Rashford (25) er blitt utsatt for. Men han reiste seg og vant.

Så glad ble Marcus Rashford da han sendte England videre i VM.

Erlend Nesje Journalist

Wales-England 0–3

Rashford scoret to, England vant og er videre i VM, mens de engelske supporterne begynte å synge julen inn.