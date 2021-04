Spillerne kneler hver helg, men rasismesakene strømmer fortsatt på

Det har vært en mørk uke for fotballens kamp mot rasisme.

Crystal Palace-stjerne Wilfried Zaha har sluttet å knele før kampene i Premier League. Den siste uken har vært preget av rasismesaker, også i Norge. Foto: Jon Super / Pool AP / NTB

10 minutter siden

For Callum Robinson var det en av karrierens store dager. To mål bidro til å senke Chelsea. West Bromwich-spilleren la ut en post på Instagram for å feire med fansen. Da kom kommentaren som skulle legge et slør over jubeldagen. En rekke ape-emojies lyste mot ham fra mobilskjermen.

Det var forrige lørdag.