Spekulasjonene blir ikke mindre av dette

KOMMENTAR: Det er idyll akkurat nå, men sannsynligheten er stor for at Johannes Høsflot Klæbo på et tidspunkt forsvinner ut av landslaget.

Vant igjen: Johannes Høsflot Klæbo viste solid form under norgescupsprinten på Lygna fredag. Foto: RICHARD SAGEN

24 minutter siden

LYGNA: - Jaja, det er jo pappa jeg definitivt snakker mest med.

Johannes Høsflot Klæbo var i ferd med å avslutte intervjurunden etter norgescupsprinten på Lygna. Han brukte god tid på å besvare spørsmålet om hvem han i størst grad søker råd hos.