Liverpools problemer: «Jürgen Klopp må finne løsninger lynraskt»

Liverpool har ikke scoret mål i Premier League siden i fjor. Selv om vi fortsatt skriver januar, var sist gang de mektige røde spilte fire kamper uten scoring i mai 2000. Jürgen Klopp har en knute å løse.

På de siste fem kampene, har Liverpool scoret kun i en av dem. Det er et problem Jürgen Klopp må løse lynraskt, mener Lars Tjernås. Foto: PETER POWELL / REUTERS

6 minutter siden

Sjarmen med fotball er at selv om mye kan forklares med all verdens statistikker er det fortsatt ikke mulig å forstå alt. Langt mindre slå ting fast med fasit i hånd. At nettopp Liverpool skulle rammes av markant måltørke, hadde ingen sett for seg. De som hevder noe annet lyver.

Til det har de hatt for mange strenger å spille på, for mange potensielle matchvinnere og for stort utvalg av kvalitetsspillere fra midtbanen og fremover.

Er det likevel mulig å finne noen forklaringer på måltørken?