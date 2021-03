Aldri har en seier vært viktigere for ham

KOMMENTAREN: Han krever neppe noen ære. Han skyver løperne foran seg på en slik dag. Men stafettgullet var Ole Morten Iversens største triumf som skitrener.

Gledet seg i bakgrunnen: Mens kameraene var rettet mot de norske løperne, sto trener Ole Morten Iversen i bakgrunnen i nøt den norske seieren. Foto: RICHARD SAGEN

4. mars 2021 15:18 Sist oppdatert nå nettopp

OBERSTDORF: «Norska rädslan: Kan bli nya skräckbilder», skrev svenske Expressen før Sverige skulle innkassere gullet på kvinnestafetten.

Det var like naturlig at Sverige skulle vinne stafetten som at Therese Johaug skal vinne tremila på lørdag.