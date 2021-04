Aller mest trist for Rosenborg

KOMMENTAR: RBK og fansen risikerer å miste drømmen, ikke så mye mer. Men finnes det noe verre å miste?

Utenfor det gode selskap: Mens Europas største klubber planlegger sin egen superliga, ledet Åge Hareide Rosenborg-treningen på Lerkendal tirsdag formiddag. Til høyre sportssjef Mikael Dorsin. Foto: HÅVARD HAUGSETH JENSEN

20 minutter siden

LERKENDAL: I sommer er det to år siden en hel by, ja en hel landsdel, gikk rundt i en tro om at noe skikkelig stort var på gang.

Endelig – tolv år etter den siste kampen mot Schalke 04 i 2007- var det ordentlig håp om nye matcher i Champions League. Stemningen før kampen mot Dinamo Zagreb var omtrent slik som før oppgjørene mot FC København i 2010.