Det så ikke ut som de gledet seg

KOMMENTAR: Det er godt mulig de fem kvinnene som skal forsvare Norges ære bobler innvendig av positive forventninger. Det virker bare ikke slik.

Norges lag: Tiril Udnes Weng (fra venstre), Lotta Udnes Weng, Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Maiken Caspersen Falla skal forsvare Norges ære på den første VM-øvelsen. Foto: RICHARD SAGEN

32 minutter siden

OBERSTDORF: Pressekonferanser under et mesterskap har ikke nødvendigvis så stor underholdningsverdi. Ofte er de som et pliktløp, der utøverne vil bruke minst mulig energi og bli ferdig raskest mulig.

Når løperne i tillegg er plassert i et eget rom, iført munnbind og all kontakt med journalistene skjer digitalt, er utgangspunktet dårligere enn normalt.