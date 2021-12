En seier for tro, stahet og tålmodighet

OM ALPINT: Dette bildet forteller alt om hvor mye en annenplass i et verdenscuprenn betyr.

En jublende Ragnhild Mowinckel med rennets vinner Sofia Goggia i bakgrunnen.

Nå nettopp

Hun vant ikke selve rennet, men det var underordnet denne gangen.

For Ragnhild Mowinckel var det en seier for troen, staheten og tålmodigheten å bli nummer to i super-G-rennet i franske Val d’Isere.