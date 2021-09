Den største stjernen er gjemt bort i hverdagen

OM FOTBALL: Tidenes beste spiller må skinne i Champions League, for i hverdagen er Lionel Messi (34) gjemt bort i Europas sjette beste liga.

Lionel Messi spilte 25 minutter som innbytter mot Reims 29. august. Det er det eneste vi har sett av ham i PSG-drakt etter sommerens overgang.

Men kan han gjøre det en kald og regntung kveld i Stoke?

Du har kanskje hørt det litt sarkastiske og spissformulerte uttrykket som stammer fra en studioprat hos Sky Sports legendariske duo Andy Gray og Richard Keys i 2010.

De diskuterte nivået på Premier League, og plutselig ble temaet vridd til å handle om hvem som var best av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Dette var i Messis og Barcelonas gulltid under Pep Guardiola. Verden hadde knapt sett bedre fotball, hverken fra en spiller eller et helt lag.

Plutselig utbrøt Andy Gray:

– Han ville slitt en kald kveld på Britannia Stadium.

Fakta Den første Champions League-runden Slik spilles de første gruppespillkampene i Champions League: Tirsdag kl. 18.45: Young Boys-Manchester United (TV2 Sport Premium 1), Sevilla-RB Salzburg (TV2 Sport Premium 2). Tirsdag kl. 21.00: Barcelona-Bayern München (TV2 Sport 1), Chelsea-Zenit (TV2 Sport Premium 1), Malmö-Juventus (TV2 Sport Premium 2), Dinamo Kiev-Benfica (TV2 Play), Villarreal-Atalanta (TV2 Play), Lille-Wolfsburg (TV2 Play) Onsdag kl. 18.45: Besiktas-Borussia Dortmund (TV2 Sport Premium 1), Sheriff Tiraspol-Sjakhtar Donetsk (TV2 Sport Premium 2) Onsdag kl. 21.00: Liverpool-AC Milan (TV2 Sport Premium 1), Atletico Madrid-Porto (TV2 Sport Premium 2), Manchester City-RB Leipzig (TV2 Play), Club Brugge-PSG (TV2 Play), Inter-Real Madrid (TV2 Play), Sporting-Ajax (TV2 Play) Vis mer

Gråværsdager i vente

Gray roste Messi for det han utrettet hjemme på Camp Nou, men antydet at argentineren ville slitt betydelig mer under en skikkelig gråværsdag i Stoke – langt borte fra sin trygge hjemmebane i Catalonia.

Det får vi nok aldri svaret på, for Messi kommer aldri til Premier League.

Men det kommer likevel til å bli nok av gråværsdager å bryne seg på de to neste årene.

Det er snakket mye om Messis rolle som ambassadør for sportsvaskingen, at han er kjøpt og betalt av Qatars oljefond. Vi har også tenkt vårt om at han får en trailer med penger for å spille i Paris Saint-Germain.

Grådigheten lenge leve, slik den allerede har gjort noen tiår i internasjonal fotball.

Men et underspilt poeng er at det føles fullstendig meningsløst at verdens fotballspiller er plassert i Europas sjette beste liga.

PSG vant 2–0 på bortebane, men Lionel Messi ble stoppet av Reims' Marshall Munetsi i denne duellen.

Vinner 9 av 10 ganger

Jo da, han skal spille sammen med Neymar og Kylian Mbappé, som fort kan vise seg å bli tidenes angrepsrekke i fotballen.

Men det er likevel fristende å hente påstanden trenerlegenden Carlo Ancelotti en gang brukte om Bayern München: Nesten hvem som helst kunne trene den tyske giganten til seriegull med hendene i bukselommen.

De vinner 9 av 10 ganger.

Det samme gjør PSG i svakere Ligue 1. At de tapte gullet forrige sesong, var krise, det var et sjokk. Eller et arbeidsuhell om du vil.

Omtrent samtidig som Messi meldte overgang fra Barcelona til PSG i sommer, offentliggjorde Det europeiske fotballforbundet (Uefa) den nye ligarankingen: Franske Ligue 1 var passert av den portugisiske toppserien og er nå den sjette beste.

Men ligaen er likevel alle fotballspilleres «bread and butter», også Lionel Messis. Nå er den nye hverdagen Reims, Clermont, Metz og Angers – ikke Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia og Sevilla.

Litt trist for dem som har manøvrert seg gjennom helg etter helg ut fra når Messi har spilt seriekamper.

Lionel Messi satt på tribunen da Paris Saint-Germain vant 4–0 over Clermont lørdag kveld.

Vises ikke på norsk TV

For nå må det letes for å finne aktører som viser Messi. Ingen tradisjonelle lineære TV-kanaler i Norge formidler Ligue 1. Du må ha en konto hos et spillselskap for å få tilgang.

Det sier en hel del om den manglende interessen.

Excuse my french, Ligue 1 er ikke det helt store.

Derfor blir kommende Champions League-sesong, som starter med gruppespill tirsdag og onsdag, ekstra viktig både for TV-seere og Messi.

1: Dersom PSG spiller seg til finalen i St. Petersburg i mai 2022, får seerne følge Messi i 13 kamper på den øverste scenen via TV2s kanaler.

2: Messi er i Paris av én grunn (i tillegg til pengene, selvfølgelig): Han skal vinne Champions League. Argentineren har selv sagt at han vil vinne turneringen igjen før han legger opp. Og PSG vil vinne for første gang nesten for enhver pris.

Med den stallen franskmennene har nå, bør de ha alle muligheter. De rustet opp betraktelig i sommer med blant andre Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma og Achraf Hakimi.

Vinner de ikke nå, kommer de aldri til å vinne.

Lionel Messi har vunnet Champions League fire ganger, men det er over seks år siden han løftet trofeet forrige gang. Barcelona slo Juventus i finalen i 2015.

I gruppe med Manchester City

PSG er sammen med Manchester City de største favorittene til å vinne Champions League, noe ingen av dem har gjort tidligere.

De ble trukket i samme gruppe og møter hverandre to ganger i høst. De er store favoritter til avansement, og så er spørsmålet om RB Leipzig er i stand til å skape trøbbel for de to forhåndsfavorittene.

Messi har kun 25 minutter som innbytter borte mot Reims for sin nye klubb. Onsdag kveld er han tilbake på den største scenen når PSG møter Brugge på bortebane.

Champions League trigger garantert argentineren.

Men kan han gjøre det en kald og grå oktoberkveld mot Angers i den franske serien?