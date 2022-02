Meninger OL 2022 Har vinter-OL livets rett?

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Hvis OL gjør mer skade enn nytte, har det kanskje ingen fremtid.

9. feb. 2022 22:24 Sist oppdatert 11 minutter siden

Striper med kunstig snø snor seg gjennom brune landskap. Slik er synet av OL i Kina.

For at OL kunne arrangeres her, måtte 1 millioner kubikkmeter vann fraktes til fjellene. Det er nok til å fylle et 50 meters svømmebasseng 400 ganger.