Dette er en kveld for ekte helter

Vi har ikke vært i et mesterskap på over 20 år. Nå er vi 90 minutter unna. Grip sjansen, gutter – hvis ikke, vil dere angre resten av livet.

På De Kuip i Rotterdam avgjøres Norges skjebne i VM-kvalifiseringen tirsdag kveld. Her fra mandagens norske trening.

Det skal gjøre vondt å vinne fotballkamper.

Det skal gjøre ekstra vondt å vinne de kampene som huskes for resten av livet, de som sender et fotballandslag til mesterskap og en nasjon ut i samlet eufori.

Vi har ikke opplevd en slik kveld etter at Norge banket Slovenia på Ullevaal i september 1999, og Norge var klare for EM-sluttspillet sommeren etter.

Det er 8105 dager siden. Og akkurat det er veldig vondt å tenke på.

Fakta Norges gruppe 1: Nederland, + 23 målforskjell, 20 poeng 2: Tyrkia, + 10 målforskjell, 18 poeng 3: Norge, + 9 målforskjell, 18 poeng 4: Montenegro, 0 målforskjell, 12 poeng 5: Latvia, – 5 målforskjell, 6 poeng 6: Gibraltar, – 37 målforskjell, 0 poeng Kveldens kamper: Nederland-Norge, Montenegro-Tyrkia, Gibraltar-Latvia Vis mer

Det var kakefest på Ullevaal da Nils Johan Semb og det norske herrelandslaget i fotball kvalifiserte seg for fotball-EM i 2000.

Kun én ting som gjelder

Derfor er det kun én ting som gjelder for de 11 spillerne Ståle Solbakken sender ut på mektige De Kuip i nedstengte Rotterdam:

Løp som du aldri har gjort tidligere, Morten Thorsby.

Ikke vik én tomme, Stefan Strandberg.

Kjemp som om det var din siste fotballkamp, Martin Ødegaard.

Gjør det for dere selv. Gjør det for lagkameratene. Gjør det for fotballnasjonen Norge. Gjør det for alle dem som ikke har noe forhold til et norsk herrelandslag i et mesterskap.

Hvis ikke, kommer dere til å angre resten av livet.

Spør sjefen deres. Ståle Solbakken har spilt VM og EM for Norge, han vet hvor gøy det er å kvalifisere seg for mesterskap sammen med kameratene sine.

Han har kjent på den mektige følelsen det er når dommeren har blåst for siste gang og laget ditt er klar for å måle seg mot de største spillerne i verden.

Solbakken vet, men dere 11 som løper ut på De Kuip vet ikke hvordan det er å bli omfavnet som nasjones nye kjæledegger. I hvert fall ikke ennå.

Kaptein Martin Ødegaard blir en nøkkelspiller for Norge mot Nederland tirsdag kveld.

Det mentale løftet

Det norske herrelandslaget er ikke favoritter før den avsluttende thriller-kvelden i VM-kvalifiseringsgruppe G.

Normalt skal Nederland slå Norge åtte av ti ganger på hjemmebane.

Men dette er ikke en normal kveld.

Hvor preget vil de nederlandske spillerne være over at det ikke får 50.000 landsmenn i ryggen?

Hvor mye kostet fadesen borte mot Montenegro mentalt? For det var deres egen nonchalanse som rotet bort en sikker VM-plass i sluttminuttene.

Og ikke minst: Det må jo ha gitt et mentalt løft for de norske spillerne å se at storfavoritten misset på matchballen noen få timer etter de selv hadde rotet bort en mulighet på Ullevaal.

Norge må vinne for å spille seg direkte til fotball-VM. Men selv en 1–0-seier kan vise seg å være for lite dersom Tyrkia gjør sin jobb borte mot Montenegro.

Uavgjort kan gi playoffplass, men da må Tyrkia rote seg bort i Podgorica.

Portugal-kaptein Cristiano Ronaldo var skuffet da Serbia knuste VM-drømmen på overtid. Nå må CR7 og Portugal ut i playoff.

Ronaldo må ha ekstrasjanse

Mirakler skjer fra tid til annen i fotball, det pleier å skje uforutsigbare ting når regnskapet skal føres og poengene telles opp.

Serbia vant på overtid borte mot Portugal søndag kveld, det kan bety at vi ikke får se Cristiano Ronaldo flere ganger i et VM.

Sverige satte stormakten Spania i trøbbel flere ganger i Sevilla samme kveld, men hadde ikke mer å svare med da vertene tok ledelsen få minutter før kampslutt.

Er det utenkelig at Norge holder nullen i 75 minutter, Nederland gjør en feil på midtbanen, og Ola Solbakken spurter fra forsvaret og setter inn 0–1?

Nei. Det kan skje.

Men vi kan ikke kreve det.

Det vi kan kreve er at 11 nordmenn gir 110 prosent. Når de setter seg ned i garderoben på De Kuip etter kampen, skal de vite at de gjorde absolutt alt de kunne.

Hup Noorwegen, Hup!