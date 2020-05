Nå bør hele norsk fotball takke disse fire vestlendingene

14. juli 1969 brøt det ut krig mellom El Salvador og Honduras. Den utløsende årsaken var et best-av-tre-oppgjør i VM-kvalifiseringen i fotball mellom de to landene.

Både før og siden har fotball handlet om liv og død, i flere land og på mange ulike måter. Verdens største sport tar plass. Verdens største sport er viktig. Vi har kanskje trodd at det sindige norske folk har et noe annet forhold til idretten. Det har vi da også, men denne krisen har vist at fotballen både kan være et eksplosivt politisk tema og at den besitter en stor og sterk gruppe med støttespillere.