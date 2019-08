Tåler TILs nye spiss det massive presset?

Mandag litt etter 17.00 ble Fitim Azemi kjørt fra Alfheim til et av byens hoteller av TILs altmuligmann Bror Olsen. De siste timene hadde vært intensive. Rett etter å ha landet med Oslo-flyet på Langnes tidligere på ettermiddagen, ble 27-åringen kjørt direkte til sin nye hjemmebane.

Sportssjef Svein-Morten Johansen hadde ingen tid å miste. Her skulle Azemi raskest mulig få gjennomført den medisinske testen, slik at også formalitetene var gjennomført. Fysisk trener Juha Jaakko Ulvila og manuellterapeut Einar Hauglid brukte heller ikke flere minutter enn nødvendig med den VIF-utlånte spissen.

Så da klokka nærmet seg barne-tv-tid hadde klubben både rukket å sende ut pressemelding, samt at Azemi hadde gjort unna det første intervjuet med lokalavisen. Der snakket han om hvor tøff perioden i Israel hadde vært etter overgangen fra Bodø/Glimt vinteren 2017. I Midtøsten opplevde Azemi både benketilværelse, utfrysing og vekttap etter nyresvikt.

Like travelt som Azemi hadde det mandag, har TIL med å få han i gang. Allerede søndag, mot Mjøndalen, bør den tidligere Glimt-spilleren vise at han har noe å komme med rimelig umiddelbart.

For uansett hvordan TIL har funnet spilleren, hva han har i lønn eller hvordan det går på trening, er det bare en ting som betyr noe. Hvordan vedkommende presterer i 90 minutter med TIL-drakten på. Det hjelper ikke med all verdens gladsaker om vedkommende, hvis han ikke leverer.

Her i Tromsø er vi glade i å snakke høyt om hvordan Tromsø Idrettslag har vært spissfabrikken siden 1990-tallet. Men etter mange år uten særlig suksess på akkurat den fronten begynner statusen å forvitre. Uten at det senker forventningene.

De siste dagene er det gjort et poeng av at Fitim Azemi ikke har scoret i seriespill siden senhøsten i 2016. Det er i fotballsammenheng fryktelig lenge siden. Azemi gjorde det så godt i Bodø/Glimt den sesongen at israelske Maccabi Haifa la noen millioner på bordet.

At TIL setter sin lit til en spiller med denne historikken, forteller det meste om hva slags muligheter klubben har i dag. TIL har ikke ressurser til å hente spillere som har relativt fersk målform.

«Dette er hylla vi kan se etter spillere på», ble jeg fortalt av noen tett på klubben. Og vedkommende har rett. Utsagnet handler ikke om å snakke ned Azemi. Men er mer en erkjennelse av at spillere som er ute av form, eller ikke har bevist noe på en stund, kan få en ny sjanse i Tromsø og TIL. Kanskje bør det ikke være slik, men det er realiteten i august 2019.

Normalt sett burde en spiller med Azemis form fått noen kamper, på seg før man stilte krav om leveranse. Det går ikke denne gangen. Runar Espejord er skadet, og både Brayan Rojas og Mushaga Bakenga har ikke fungert tilstrekkelig av forskjellige årsaker.

Derfor må ingen la seg lure. Presset på Azemi er langt større enn det burde vært. TIL har i praksis spilt uten en fungerende spiss i over ett år, og resultatene har båret preg av det. Ikke bare kan TIL puste roligere dersom Azemi scorer noen mål i høst, noe som trolig vil bety at nedrykksstriden holdes på avstand.

Det vil også gjøre at de slipper å bruke Runar Espejord tidligere enn de gjorde i vår da han var på vei tilbake fra skade. Rovdriften av Espejord i midten av mai var delaktig i at han på ny ble skadet, og trolig gikk glipp av en overgang til Nederland.

Uten sammenligning skal vi ikke mer enn tre år tilbake i tid før TIL lyktes med et lignende tilfelle som Fitim Azemi. Thomas Lehne Olsen hadde ikke levert på eliteserienivå i Strømsgodset, og hadde bare ett mål å vise til da han kom til Tromsø som «vrakgods». I TIL ble han en solid eliteseriespiss, og det er vel ingen som i dag betviler Lehne Olsens kvaliteter, der han har scoret 18 mål på halvannen sesong for LSK.

Slik sett har faktisk Azemi et bedre utgangspunkt med tanke på at han allerede har bevist at han kan score i Eliteserien.

Noe viktig har manglet for at TIL skal kunne levere mer stabile resultater. På Alfheim ber de en stille bønn om at løsningen på dette er Fitim Azemi.