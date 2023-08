Hvorfor ble han ikke spurt om bronsebragden?

Spørsmålet som aldri kom, ble et gapende hull i NRKs VM-sending.

Jakob Ingebrigtsen ble intervjuet etter VM-sølv på 1500 meter. Han fikk ingen spørsmål om bronsen til Narve Gilje Nordås. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 12:07

Ida Nysæter Rasch har ingen enkel oppgave. NRKs programleder skal intervjue utøverne når følelsene er som ferskest, både for dem og folk hjemme i stuen.

Hva går gjennom hodet på løperne nå? For én nordmann er bronsen god som gull. For en annen er sølvet et nederlag. Men er Jakob Ingebrigtsen like skuffet som etter VM-sølvet i fjor? Og hvordan er egentlig stemningen blant folk hjemme i Norge?