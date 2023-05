Glede kan ikke kjøpes for penger

Da Lionel Messi dro på tur, ble det bråk.

Så store navn, så mye penger, men så lite igjen for det.

04.05.2023 18:30

Mye tyder på at Lionel Messi er på vei bort fra Paris, og det verste er at mange supportere vil møte det med et skuldertrekk. Alt som står igjen etter to år, er litt skuffelse, men enda mer resignasjon og likegyldighet.

Det forteller aller mest om et av fotballens mest absurde prosjekter. Klubben kunne vært en vits, men en vits må ha et poeng, og hva er egentlig poenget med Paris Saint-Germain?