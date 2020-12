Derfor vinner han Aftenpostens gullmedalje: Erling Braut Haaland har fått fotballverden til å måpe

KOMMENTAR: Det er én norsk idrettsutøver som bokstavelig talt har lagt verden for sine føtter i 2020. Derfor vinner Erling Braut Haaland (20) Aftenpostens Gullmedalje.

Dette diplomet får Erling Braut Haaland. Foto: Inge Grødum

Ved spisebordet i leiligheten i Dortmund, sitter en norsk 20-åring med nydusjet hår og en vannflaske i hånden.

Han har akkurat trent og vært til behandling for litt rusk i scoringsmaskineriet.

Vi ser ikke føttene hans på videomøtet. Men noen dager før viste han dem frem på Instagram. De ser fortsatt ganske scoringshungrige ut.

Denne norske kroppen har scoret 16 mål på 12 kamper i Champions League siden den ble en del av verdens beste klubbliga i 2019. I Bundesliga har han scoret 23 mål siden han kom til Borussia Dortmund.

Det har fått verden til å måpe.

Neymar-parodien

Til og med verdensstjernen Neymar ble så fornærmet over at Erling Braut Haaland scoret to mål mot selveste Paris Saint-Germain i Champions League-kampen i februar at han måtte parodiere Haalands lotusstilling etter revansjen i Paris mars.

Få det ut på Insta og se hvem som er kongen, liksom.

Men sannheten er at Neymar og flere andre stjerner ikke har vært i nærheten i sesongen som startet i 2020. Blant spillere fra de store ligaene er 20-åringen fra Bryne sammen med Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah på målscorertoppen i Europa.

Ser man på kalenderåret 2020 i ett, har han scoret 39 mål på 37 kamper for Borussia Dortmund og Norge.

Internasjonalt vekker det oppsikt. I norsk målestokk er det enormt. Norge er ingen stor fotballnasjon. Et møte med Norge blir ikke sett på med frykt når man heter Frankrike, Tyskland, Spania, England eller Brasil.

Men vi har verdens mest omtalte fotballunggutt akkurat nå.

Erling Braut Haalands prestasjoner på fotballbanen i 2020 er av det slaget at han i realiteten aldri hadde sterke konkurrenter til Aftenpostens gullmedalje for dette året.

Erling Braut Haaland har hatt et enormt gjennombrudd i internasjonal fotball i 2020. Foto: REUTERS

Et bra idrettsår

Men ikke tro at det er fordi koronaåret 2020 har gitt oss færre, gode, norske prestasjoner på idrettsbanen. Listen er full av sterke kandidater. Dette er noen av dem:

Aleksander Aamodt Kilde vant verdenscupen sammenlagt i alpint.

Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland forsynte seg grovt av medaljebordet i skiskytter-VM.

Jarl Magnus Riiber lekte seg gjennom verdenscupen i kombinert med 14 seiere.

Sander Sagosen og Stine Bredal Oftedal er regnet som verdens beste håndballspillere og gjorde det sterkt i hvert sitt EM.

Jakob Ingebrigtsen – 20-åringen som ikke fikk mesterskapsmulighet i år, men som brøt drømmegrensen på 3.30 på 1500-meter.

Alle hadde vært verdige vinnere av Aftenpostens gullmedalje.

Men fotball er verdens største idrett. Haaland har ikke vunnet noen viktig tittel, men han har bidratt til å vinne enkeltkamper som folk fortsatt snakker om. Han er blitt en av verdens mest attraktive spisser i løpet av halvannet år.

Hvorfor det er blitt slik, kan du lese mer om i Aftenpostens intervju med ham.

Klassisk Haaland-scoring. Jærbuen lager mål mens fire Hertha-spillere ser på. Foto: ANNEGRET HILSE / REUTERS

Koser seg med fotballen

Erling Braut Haaland fremhever stadig det å kose seg med fotballen. Det har han gjort siden han var liten unge. Han har en kjent fotballfar i Alfie Haaland og en friidrettsmamma i Gry Marita Braut. Men når han blir bedt om å beskrive hva som har gjort ham god, så handler mye om «å kosa seg» med fotballen.

Det gjelder når han spiller med gamle kompiser i hallen på Bryne, trener gjennombrudd med Jadon Sancho og Marco Reus eller herjer med gigantstoppere i Champions League.

Det sier kanskje litt om hvilket forhold han har til idretten sin. Det er lystbetont. Slik ser det også ut på banen. Og det må være et mareritt for motstandere å møte en som ser så lyst på fotballivet – med de kvalitetene som han har.

Erling Braut Haaland er blitt en av verdens mest ettertraktede spillere. Foto: INA FASSBENDER / REUTERS

Selv beskriver han året slik:

– Det startet med et pang, så kom koronatiden og da ble det stille og rolig. Så var det tilbake etter korona, og da gikk det helt greit. Så var det ferie. Så startet det med et brak igjen. Nå er vi her, og klar for nye høyder i 2021.

Ja, nå er vi her. Idrettsåret 2020 er Erling Braut Haalands år.

Nå blir det julefeiring hjemme i hans kjære hjemsted Bryne.

Men snart er han klar for å filleriste internasjonal fotball igjen.