Ståles ord er en gave for ham

KOMMENTAR: Sannsynligheten for norsk boikott av Qatar-VM er mindre nå enn for noen dager siden.

Debatt i helga: Fotballpresident Terje Svendsen og resten av norsk fotball gjennomfører sitt forbundsting på søndag.

12. mars 2021 18:30 Sist oppdatert 21 minutter siden

Det første landslagsuttaket druknet delvis i den pågående debatten rundt boikott eller ikke boikott av verdensmesterskapet i fotball i Qatar.

En rekke av toppklubbene har allerede vedtatt støtte til boikott, deriblant Rosenborg.

I RBK trosset medlemmene styrets ønske om dialog fremfor boikott. De siste to ukene har debatten økt i omfang.

Norges ferske landslagssjef har tatt konsekvensene av diskusjonen. Ståle Solbakken har satt seg atskillig grundigere inn i Qatar-spørsmålet enn i karantenereglementet, som ga ham en bot på 20 000 kroner i desember.

Solbakken argumenterer svært godt, støtter ikke boikott, men er i stand til å se begge sider av saken, og aller viktigst:

Han stiller store krav til seg selv, med tanke på å bruke månedene frem til VM-sluttspillet på å påvirke.

Han er allerede i gang.

Tydelig: Ståle Solbakken er klar på hva han mener om at fotball-VM skal arrangeres i Qatar.

- Uansett om dette ender med boikott eller ikke, må det være tyngde bak det vi gjør. Vi måles på det vi gjør, enten det er det ene eller det andre, sa han under pressekonferansen hvor han presenterte sitt første laguttak fredag ettermiddag.

- Jeg har et press på meg til å bidra. Det har Norges Fotballforbund. Så har jeg en annen mulighet enn Terje Svendsen (fotballpresident) til å påvirke, fortsatte han.

Enkelte vil nok himle med øynene og mene Solbakken er naiv. Det må være tillatt, like tillatt som det er å oppriktig mene at dialog og påvirkning innenfra kan gi et bedre resultat enn å melde seg ut.

Personlig er jeg skeptisk til boikott som metode, men samtidig er det slik at grensen går et sted. Spørsmålet er hvor.

Når tjener det saken best å melde seg ut fremfor å forsøke å påvirke innenfra?

For som det ble sagt på en debatt i regi av fotballforbundet torsdag: Dette er ikke en diskusjon om verdier, men om virkemidler. Det er greit å bli minnet om det. Felles for alle som engasjerer seg er ønsket om endringer i Qatar.

Stadionbygging: Her Lusail Stadium i Qatar, som etter planen skal huse 80 000 tilskuere under VM i 2022.

Neste spørsmål, hvis Norge nå går inn for boikott, er hva som skal skje med for eksempel neste års vinter-OL i Kina. Det finnes gode argumenter for å la være å dra også da.

Vil det være Norges beste metode for i størst mulig grad forsøke å snu utviklingen i regimer det er stor grunn til å kritisere?

Jeg er veldig usikker på det.

Solbakken er krystallklar på hva han mener om VM-tildelingen til Qatar: En dundrende skandale, en dundrende fiasko og pinlig for Fifa.

Samtidig ser han at Qatar-VM kan ha ført noe godt med seg, at det virkelig er blitt satt søkelys på forholdene i landet.

Fotballpresidenten, tidligere RBK-leder Terje Svendsen, har vært klar på at påvirkning fremfor boikott er riktig strategi.

Så kan vi spørre om han til nå har gjort nok, om han har vært tydelig nok og hva han, sammen med sine skandinaviske kolleger, har fått utrettet til nå.

Er Svendsen i stand til å være like tydelig som den nyansatte herrelandslagssjefen?

Solbakken primæroppgave er å lede Norge til det omstridte mesterskapet i Midtøsten. Det blir vanskelig. Enda verre, men langt viktigere, er den oppgaven han har tatt på seg nå: Å bidra til å skape endring hos vertsnasjonen for fotball-VM.

For Svendsen må Solbakkens engasjement være en gave. Svendsen ønsker å bruke tid på prosessen og å avgjøre saken på et ekstraordinært ting til høsten.

Ved for eksempel å refse fotballtoppene i nabolandene Norge og Sverige, signaliserer Solbakken at han virkelig mener noe. Han viser også, i langt større grad enn det Svendsen har gjort til nå, at det med tydelighet er mulig å sette sterkt fokus på problematikken.

Solbakken gjør det med troverdighet.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

Landslagssjefens kommunikative ferdigheter og overbevisende argumentasjon bidrar til vri fokus litt bort fra enten-eller-diskusjonen rundt boikott eller ikke boikott. Det skal vi være glade for, for denne diskusjonen er ikke sort-hvit.

Særlig glad bør Terje Svendsen være.

Trolig bidrar nemlig Solbakkens engasjement til at temperaturen justeres ned et par hakk før helgas forbundsting. Det igjen øker muligheten for at Svendsen og forbundsstyret får denne saken akkurat dit de ønsker.

Som igjen gjør norsk boikott av Qatar-VM mindre sannsynlig enn for noen dager siden.