Helstrups enkleste dag på jobb

Tirsdag klokka 16.25 kom Gaute Helstrup spaserende inn i ankomsthallen på Tromsø Lufthavn. Ikledd en svart jakke og blå genser, og med en trillekoffert i den ene hånda så han ut som en tilfeldig tromsøværing på vei hjem. Han hadde bare minutter tidligere reist seg opp fra et av setene nærmest midtgangen i SAS-flyet, og vel ute av flyet tatt av seg munnbindet som er blitt dagligdags i disse koronatider.

Men akkurat denne ettermiddagen var ikke Helstrup hvem som helst. Noen timer tidligere hadde TIL offentliggjort at den 44 år gamle krokengutten er deres nye trener, etter en uke i uvisshet.

Selv ville ikke Helstrup si særlig mye ettersom han onsdag skal snakke med pressen på sin nye hjemmebane. Likevel klarte han ikke å legge skjul på hvor godt det kjentes å ha avklart overgangen fra ex-klubben HamKam. Smilende fra øre til øre fikk han gratulasjoner fra forbipasserende før han satt seg i bilen for å kjøre hjem til familien på Fagereng.

De som eventuelt ikke vet hvem Helstrup er vil med stor sannsynlighet bli kjent med ham de neste årene. Hovedtrenerjobben i TIL medfører en profilering som kan måle seg med ordførervervet i byen.

Helstrup vil nok ønske å se framover, og samtidig legge bak seg de utfordringene som virkelig satt sine spor på oppløpssiden. For det er ingen tvil om at HamKam forsøkte å bestride klausulen på 100.000 kroner som Helstrup hadde i avtalen sin, dersom en ny klubb skulle komme på banen i kontraktstiden.

Øyvind Sivertsen

Dette ble løst, ikke bare fordi TIL og Helstrup ville det. Men også fordi det tvang seg fram. Både gjennom Helstrups signaler, men også ved at Ståle Solbakkens sønn, Markus, sa det alle spillerne i HamKam trolig tenkte til Hamar Arbeiderblad. At de ikke kan ha en trener med hodet et annet sted.

På dagen en måned etter at Simo Valakari fikk sparken i TIL er erstatteren på plass. I dagene etter avsettelsen kom signalene fort om at klubben ønsket å ta seg tid. De ville snakke med personligheter i og rundt klubben som hadde synspunkter hva slags retning klubben skal gå i.

Trioen Tore Rismo, Lars Espejord og Kristian Høydal fikk frie tøyler fra styret til å lete etter svar. Nordnorsk forankring, fotballfaglig sterk, kjennskap til klubben og forståelse for hva slags rammer TIL har, var blant punktene som ble viktig.

Helstrup fyller mange av disse kriteriene, og vil med det stoppe klagesangen på dem som krevde et nordnorsk innslag etter «eventyret» med den finske Valakari. Samtidig tror jeg mange tenker at Helstrup ikke er det mest spektakulære trenervalget TIL kunne gjort. Uansett er valget tatt, og TIL har faktisk en trener på plass i relativt god tid før sesongstart. I motsetning til midt i, som har vært mer normalt gjennom tre trenersparkinger de siste seks og et halvt årene.

Helstrups første kveld som TIL-trener bør feires for hans egen del. Likevel mistenker jeg at den svært detaljorienterte 44-åringen ikke kaster bort tid, men vil gå i gang med planleggingen av det som skal bli hans TIL-lag. Allerede kommende mandag skal TIL trene som normalt for første gang siden 12. mars, og sesongstarten er ikke mer enn en drøy måned unna.

I den grad man skal snakke om hvetebrødsdager for Helstrup i jobben, mener jeg den varer fram til den første pressekonferansen onsdag. Så starter presset umiddelbart. Selv om han må vente noen uker på å bli målt på resultater, vil han bli målt og analysert på uttalelser fra første dag. Folks forhold til Helstrup starter i det øyeblikket han kler på seg TIL-genseren onsdag. Han må bli likt, og skape tro på prosjektet han skal i gang med.

Som hovedtrener i TIL er det du som er hovedansvarlig for at interessen for en nedadgående klubb igjen skal vekkes til live. Rollen innbefatter ikke bare jobben som trener for et lag, men også i praksis en leder og trendsetter for en hel klubb. Det er fra nå av Gaute Helstrup som skal sørge for at folk går opp fra sofaen, skrur på TV-en og velger å se på TIL for tomme tribuner.

Det kan vel bare gå oppover etter forrige sesong, eller?