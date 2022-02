Svenskenes glede

NOTERT: Mens Norge de siste tre olympiske lekene har spist seg smålubne på kakefeiringene etter gulljubel, har det vært smalhans i Sverige, Skandinavias storebror.

Svenske Jonna Sundling jubler for OL-gull på sprint.

7 minutter siden

Vi må tilbake til de store smørebommenes OL i 2006 i Torino for å finne Sverige over Norge på den statistikken som alle i Norge leser. I hvert fall alle leser når hjemlandet troner øverst.

Men her i Beijing har det løsnet for Sverige. Før Birk Ruud snurret og snurret seg til gull med beijingske fabrikkpiper som kulisse lås Sverige foran Norge på medaljestatistikken.

I et svensk mediekorps som er minst like fulltallig som det norske, utløser selvfølgelig svenske gull en aning stolthet. Jeg vil ikke si at de hoverte et par dager her, men var kanskje i grenseland et par ganger.

Som da vi intervjuet skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold etter normaldistansen her om dagen. Plutselig hører jeg en svensk stemme bak meg rett etter et resonnement om form, skytehastighet og løpet som var.

- Vad tycker du om att Sverige ligger över Norge i antal guld?

Norske utøvere blir ofte intervjuet av svenske journalister. Som regel har spørsmålene handlet om deres oppfatning og mening om en svensk utøver. Her er forøvrig ikke norske journalister spesielt annerledes. Snakker vi med en svenske, spør vi ofte hva de synes om en nordmann.

Men denne gang er det mange norske utøvere som blir bedt om å melde fra om egen oppfatning av en samlet svensk suksess.

I skrivende stund ligger Norge igjen foran Sverige øverst på medaljetabellen. Dette kan bli spennende.

Og hva svarte Tandrevold på det svenske spørsmålet?

– Det har jeg ikke tenkt på. Vi får summere opp når OL er over.

Reporter Kurt Haugli er på plass i Beijing-OL for Aftenposten. Under kan du lese flere av hans skråblikk fra lekene.

Les også Journalister som klager

Les også Lukten av OL

Les også Ikke er det tilskuere. Ikke er det lokalbefolkning. Hvor er de?

Les også En del utøvere hater det. De driver idrett, ikke talkshow.

Les også Hæ?! Et skihåp fra Saudi-Arabia?