OL-feber

OL-NOTERT: Slik tidene er blitt, er det farlig å snakke om OL-feber.

Langrennsløpere trener i solen på OL-stadion i Zhangjiakou

Nå nettopp

Den bør i hvert fall ikke overstige 37,0 grader. Og vi som er her, blir målt hver eneste gang vi måtte finne på å ta oss en tur rundt hjørnet. Her snakker vi i bokstavelig forstand om å holde OL-feberen på avstand.

Oppe i dalene hvor norske langrennsløpere (feberfrie), hoppere, skiskyttere og snøbrettkjørere skal sørge for at det i det minste blir et snev av OL-feber i hjemlandet, holder de på med sine forberedelser.