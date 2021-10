Oppgaven er for stor for ham

Enkeltspilleres magi kommer til å vinne Manchester United kamper. Men ikke ligaen.

Lørdag ble en ny nedtur for Ole Gunnar Solskjær.

7 minutter siden

Manchester United – Everton 1–1: En to dagers pustepause er over. Igjen står Ole Gunnar Solskjær i skuddlinjen for en mitraljøse av kritiske spørsmål.

Det er ikke denne kampen som avgjorde om Solskjær har det som skal til. Den er bare ett av mange tegn på det motsatte.