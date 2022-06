Det glitrer også bak stjernene

OM FRIIDRETT: Norge vil aldri bli en stormakt i friidrett, men kan være best blant de mellomstore nasjonene.

Stavhopper Lene Retzius har notert tre norske rekorder så langt i 2022 og forbedret seg med 19 centimeter på ett år.

8 minutter siden

Fotballstjernene la hovedstaden for sine føtter og viste at Norge igjen har et herrelandslag å regne med.

Vinneroppskrift: to store stjerner, et massivt kollektiv og en tydelig retning. Suksess smitter, spillerne på landslaget er blitt gode sammen, og det hjelper å ha enere som brauter vei for kompisene på laget.

Nå rettes blikket mot torsdagens Bislett Games og en het friidrettssommer.

Og som på fotballandslaget styres butikken av to klare profiler.

Det store løftet

Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen har først og fremst løftet seg selv til den ypperste verdenstoppen i friidrett, men en skal ikke undervurdere smitteeffekten av deres prestasjoner de siste årene.

Talent og riktig trening kan føre også nordmenn til topps i en verdensidrett.

Og det har naturlig nok gruppen med talentfulle utøvere bak dem fått med seg. De suger til seg alle inntrykk fra de to enernes vei mot toppen.

Det gror relativt godt bak Warholm og Ingebrigtsen. Med jevne drypp har vi gjennom hele forsesongen sett små nyhetsmeldinger om personlige rekorder og norske rekorder.

Ikke bare i en og annen øvelse, men det begynner å ligne en bredde norsk friidrett aldri har hatt tidligere.

Lene Retzius (26) hoppet 4,70 stavkonkurransen i Genève sist lørdag, hennes tredje norske rekord på tre konkurranser utendørs denne sesongen. Det er kun to kvinner i hele verden som har svingt seg høyere i år, men ingen fra Europa har vært bedre enn Retzius. På ett år har hun forbedret seg med 19 centimeter.

Pål Haugen Lillefosse satte norsk rekord i stavsprang i Bergen sist uke.

Pål Haugen Lillefosse (21) forbedret den norske rekorden til 5,85 i stav under Trond Mohn Games sist uke. Han og Sondre Guttormsen (23) pusher hverandre dag for dag, de nærmer seg den magiske 6-metersgrensen centimeter for centimeter. De er allerede på et nivå som er i nærheten av medalje i et EM.

Markus Rooth (20) og Sander Aae Skotheim (20) har imponert stort i tikamp, notert et skred av personlige rekorder og har begge slått den tidligere norske rekorden. EM i München er nok deres mest realistiske mål i år, men det er bare to år til neste OL – og de kan ta ytterligere steg innen den tid.

Ingen nevnt, ingen glemt, det er mange spennende navn også bak disse.

Tikjemperne Sander Skotheim og Markus Rooth har tatt store steg i år.

Trening under pandemien

Norske friidrettsutøvere tar steg, og spørsmålet er hvorfor?

Det blir selvfølgelig bare en hypotese, men to år med pandemi ga også et langt konkurranseavbrekk. Mange valgte å se positivt på det, fordi de fikk trent mer og bedre, de fikk bygd opp en base med adskillige timer i banken. Dermed sto de bedre rustet da verden kunne konkurrere igjen.

Men har ikke det vært likt for hele verden?

Nei, det har vært en fordel å være idrettsutøver i et velfungerende Norge under pandemien. Vi hørte så mange historier om utøvere fra andre som ble nektet å trene, ble jaget bort av politiet fra parker og i alt stresset hele tiden måtte søke nye måter å trene på.

Vi snakket med Amalie Iuel om temaet rett før jul i 2020, ni måneder ut i pandemien.

– Vi som driver med idrett i Norge, har vært ekstremt heldige. Jeg vet de har det annerledes andre steder i verden. Alt er stengt ned, og de får ikke lov å trene. Mens vi i Norge for eksempel har hatt Olympiatoppen, som har lagt til rette for trening, sa Iuel til oss.

To år til neste OL

Det kan være noe i det, at norske utøvere har kommet godt ut av en pandemi.

Trent godt har de i hvert fall gjort.

Og det ser ganske lovende ut med et Paris-OL kun to år unna.

I sommer er det VM i Eugene som gjelder, deretter EM i München. I VM må vi nok først og fremst stole på Warholm, dersom han blir skadefri, og Ingebrigtsen. Sleggekaster og OL-sølvgutt Eivind Henriksen bør også kunne kjempe om medalje.

For mange av de andre, de som er rett ved et internasjonalt gjennombrudd, bør EM i München være en veldig bra arena.

Men først er det Bislett Games. Dessverre uten en skadet Warholm, men med Jakob Ingebrigtsen som det soleklare trekkplasteret på drømmemila.

Norge kommer aldri til å bli en stormakt i verdensidretten friidrett, til det er vi for få her i landet, men det er fullt mulig å være best blant de små og mellomstore nasjonene.