Når du er i ferd med å miste garderoben, er det bare én ting som gjelder

ANALYSE: To italienske trenerlegender har sagt noe treffende om den stormen som nå treffer Ole Gunnar Solskjær.

En manager må være en trygg veiviser. Så spørs det om Ole Gunnar Solskjær greier å snu trenden i lørdagens kamp mot Tottenham.

30. okt. 2021 09:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

«En sterk og trygg veiviser».

Det var ordene som lyste mot oss på tavlen under et UEFA-regissert trenerkurs for noen år siden. Anledningen var en spørreundersøkelse gjort i Europas beste ligaer. Et ganske stort utvalg spillere hadde svart med én setning hva de aller mest ønsket seg hos sin manager. Dette var essensen av mange ulike svar.