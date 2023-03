Krigen henger over VM i Norge

Ski-Norge gleder seg til idrettsfest. I verste fall rakner det.

Langrennskvinnene drømmer om å gjenta stafettgullet på hjemmebane om to år. Men før mesterskapet i Granåsen kan det bli kaos.

06.03.2023 18:30

Når skitoppen lukker øynene, kan han se det for seg. 250.000 solgte billetter. Et folkehav så langt øye kan se. Familier som går på ski inn til løypene. Studenter som lager fest.

Slik er drømmen om ski-VM i Trondheim om to år. Det skal bli et folkeliv som under Lillehammer-OL i 1994, Oslo-VM i 2011 og VM samme sted i 1997. Men en stor fare truer.

