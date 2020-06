Ingen unnskyldning lenger for TILs nye sjef

KOMMENTAR: Fitim Azemis retur til Tromsø endrer tvil til tro – både internt i TIL og ute blant folk.

PÅ PLASS. Fitim Azemi (til venstre) på flyplassen i Tromsø mandag ettermiddag. Han ble hentet av assistenttrener Lars Petter Andressen. Robin Andersen.

Det var ikke frelseren med stor F som landet i Tromsø mandag ettermiddag. Heller ikke noen Jesus-lignende skikkelse som vender tilbake til byen etter å ha hatt stor suksess borte fra klubben, slik Sigurd Rushfeldt, Ole Martin Årst eller Rune Lange har gjort seg uforglemmelige i TIL-historien.

I stedet kom en spiller som inntil i august i fjor ikke hadde scoret på toppnivå siden 2016 – skadeplaget og uten selvtillit i årene før. Avskrevet av mange og glemt av de fleste. Isolert sett er heller ikke fem mål i Eliteserien i fjor høst helt fantastisk – TIL rykket tross alt ned.

Likevel er gleden stor over at Fitim Azemi, på litt uvanlig vis, er tilbake i Tromsø, etter at han dro i desember. Det er bare å ta en tur i sosiale medier, eller snakke ansikt til ansikt med folk som har et hjerte for klubben. Troen på opprykk er drastisk forsterket.

TILs spissjakt startet allerede før jul. For med både Runar Espejord og Azemi borte, trengte klubben en ny målscorer. At Azemi valgte å skrive en avtale med Stabæk i Eliteserien, ikke langt hjemmefra, kan man godt forstå.

Dermed satt lederne i den degraderte klubben i en skvis. Samtidig som bøttevis av spillere forsvant ut, måtte TIL-toppene forsøke å sette opp en spillerstall som kunne ta steget tilbake igjen på første forsøk. Og på tross av sentrale signeringer, som midtbanespiller Ruben Yttergård Jenssen og midtstopper Lars Sætra, manglet fortsatt «han der» på topp.

Da TIL var i 1.-divisjon i 2002, ble store profiler som Bjørn «Bummen» Johansen, Arne Vidar Moen og Steinar Nilsen hentet hjem. Likevel er det ingen tvil om at sommersigneringen av høyreiste Peter Kovacs ble avgjørende for at opprykket til slutt ble et faktum den gang. Fordi han scoret mål.

Siden i vinter har det vært skrevet drøssevis av spekulasjonssaker om hvem den nye spissen skulle bli. For hvert avslag har frustrasjonen internt i TIL vokst – gjennom måneder preget av koronaepidemi og trenerskifte. Tidvis desperasjon er ikke et feil uttrykk å bruke.

Benjamin Stokke, Steffen Lie Skålevik, Tommy Høiland og Shuaibu Ibrahim har alle vært aktuelle, uten at TIL har fått napp. Og nettopp at de mislyktes der, har gjort at TIL nå sitter med en spiller som passer dem bedre enn alle de ovennevnte. De har fått en spiss som nylig har levert på øverste nivå – attpåtil for TIL. Han kjenner klubben og byen. Og han ville til Alfheim – i motsetning til flere av de andre de har hatt på lista.

Selv om Fitim Azemi er østlending, kjenner han landsdelen og lynnet godt, gjennom vellykkede opphold i både Glimt og TIL. Faktisk er det kun i Nord-Norge han til nå har fått vist hva som ordentlig bor i ham. Det er derfor det er knyttet så store forventninger til «hjemkomsten» i byen. Han er akkurat den typen spiss TIL har lett etter: god i lufta, knalltøff i dueller, solide avslutningsferdigheter og rask – en oppskrift man gjennom TIL-historien vet fungerer.

Gaute Helstrup tok over TIL i mai, og snakket offensivt på sin første pressekonferanse om hvordan TIL skal prøve å få til et opprykk.

– Vi kommer til å gå for det. Men enda viktigere er det at vi har utvikling i 2020, sa Helstrup til pressekorpset den gang.

Her utelukker ikke det ene det andre, men det er klart at med Azemis inntog på Alfheim tirsdag formiddag, stiger også forventningene. Det kan ikke lenger brukes som noen unnskyldning at TIL-treneren ikke har fått en målgjører inn i laget, som det forståelig nok ville blitt sagt dersom spissjakten ikke hadde gitt uttelling. Selvsagt finnes det ting å peke på som kunne vært lagt bedre til rette, men det viktigste er nå på plass.

TIL-ledelsen har, anført av daglig leder Kristian Høydal, forhandlet med Stabæk og skaffet en avtale som ikke koster skjorta. Dette gjelder også hvis klubben velger å benytte seg av opsjonen på å hente Azemi på permanent basis fra nyttår av. iTromsø er kjent med at summen det vil koste er på under en million kroner. Scorer Azemi så mange mål som man kan forvente, vil dette være et røverkjøp.

Dermed har TIL, sammen med investorene Trond Mohn og Rune Madsen, levert det viktigste de skulle i sommer, og sendt ballen videre til Gaute Helstrup.

Engasjementet for TIL i byen har vært fallende de siste årene. Nedrykksstrid og trenersparkinger har gitt inntrykk av en klubb i kaos. At Fitim Azemi (28 år på torsdag) alene skal skyte «Gutan» opp i Eliteserien og skaffe tusenvis av nye tilskuere (den dagen det igjen blir lov), er for mye å forvente, men det nytente håpet viser likevel hvilken betydning dette ene, om enn litt tilfeldige, lånet har for TIL.

Unngår han skader og «klikker» med resten av «Gutan», vil han automatisk være en favoritt til toppscorertittelen. Skal vi tippe på 25 Azemi-mål i 2020?

