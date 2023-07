Arven etter VM er løgnen

Lionel Messi ble kronet som VM-konge etter finaletriumfen. Øyeblikket skygger for den egentlige mesterskapsarven. Vis mer

Svikten skjer i alle ledd.

Han sukker. Man skulle jo tro det ikke var mulig. For seks måneder siden gjennomførte Qatar VM. Festen i det rike landet var bygget på ryggen til utnyttede arbeidere fra noen av verdens fattigste områder. Arven etter VM er løgnen om at de skulle få det bedre. Protestene falt for døve ører, for nå kan Qatar få en ny belønning. Landet er i finalerunden om å kjøpe Manchester United, en av verdens mest kjente merkevarer.

Malcolm Bidali, arbeideren som selv satt fengslet i Qatar, er ikke overrasket. Han husker hvordan Saudi-Arabias statlige investeringsfond fikk kjøpe Newcastle. Det skjedde tre år etter at journalisten Jamal Khashoggi ble drept og partert. Av folk fra Saudi-Arabias regime.