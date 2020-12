Fem grunner til at Solbakken kan få suksess

ANALYSE: Ansettelsen av Ståle Solbakken har gitt Norges Fotballforbund riktig person på riktig sted til riktig tid.

4. des. 2020 07:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ståle Solbakken på benken for FC København. Nå skal han lede det norske landslaget fra benken. Fotballkommentator Lars Tjærnås mener han har gode forutsetninger for å lykkes. SASCHA STEINBACH, Reuters/NTB

Å ansette 52-åringen fra Grue var ingen ny tanke for NFF. Han har flere ganger vært aktuell, men av ulike grunner ble det aldri noe av. Nå var tiden riktig for begge parter. Det skal norsk fotball være glade for.

Jobben som landslagstrener er krevende av mange grunner. Den koker likevel ned til én ting. Alt annet løser seg bare en vinner tilstrekkelig mange fotballkamper! Til det er Solbakken bedre rustet enn de fleste.