Over til Norsk Regnesentral

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Så er vi tilbake der norsk landslagsfotball alltid har vært best: I teorien.

Martin Ødegaard, Alexander Sørloth og landslagssjef Ståle Solbakken etter 0–3-tapet for Tyrkia. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

28. mars 2021 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

Med poengtap borte mot Montenegro tirsdag kveld, kan det bli 155 tunge dager inn mot neste tellende landskamp for Ståle Solbakkens menn:

Hjemme mot Nederland 1. september.

0–3-tapet for Tyrkia må ha føltes som et slag i ansiktet for den ferske landslagssjefen, og gjør en vrien vei til VM enda mer vrien.

Med et nytt poengtap på Gradski Stadion i Podgorica, må vi gjennom øvelsen vi har vært fryktelig gode i de siste 20 årene: Ringe Norsk Regnesentral for å finne en matematisk formel som gjør at det likevel finnes et håp om at nasjonen kvalifiserer seg for et mesterskap.

Vi er ikke der enda, men vi kan være der klokken 22.35 tirsdag kveld.

For vi har alltid vært gode i teorien.

Svikter alltid når det gjelder

Hvor lenge har vi ikke snakket om unge og fremadstormende norske talenter med unorske ferdigheter?

Det føles som vi har holdt på i evigheter.

Hvor ofte har vi i mediene løftet det norske landslaget til urealistiske høyder?

Alltid.

Hvor mange ganger har et norsk landslag med fremadstormende spillere vunnet en avgjørende kamp av stor betydning?

Aldri.

Tyrkia-kampen «hjemme» på spansk jord, var av den typen. Det var den første vi krysset av som must-win etter trekningen i desember. Fordi Nederland og Tyrkia var hindrene til å få spille i mesterskap.

Med stjernene Haaland, Ødegaard og Sørloth kunne det gå denne gangen. Trodde vi.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under trening i Marbella. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Men nok en gang var Norge verst når det gjelder, slik de var mot Serbia i EM-playoff i oktober, slik de var i dobbeltkampene mot Ungarn i kamp om EM-plass november 2015.

Vi har hørt den historien mange nok ganger nå.

Opp som en hjort, ned som en lort.

Da er det nærliggende å tenke at landslaget har et mentalitetsproblem.

Haalands ansiktsuttrykk

En kan snakke om laguttak, konstellasjoner og formasjoner, men det er lite å ta landslagssjefen på.

Det har aldri vært lett å være norsk landslagssjef, det skal heller ikke være det.

Men Solbakken har ikke vært heldig med omstendighetene rundt sine første kamper. Det er lite en får gjort på feltet i løpet av en drøy uke når kampene kommer så tett.

Solbakken har arvet en spillergruppe som er svært talentfull, men som ikke evner å stå frem når det butter.

«Bra for Norge, dette viser at Erling Braut Haaland er en vinner. Vi har manglet sånne typer på landslaget», tenkte jeg da den 20 år unge Borussia Dortmund-spissen ble kritisert for å kaste trøyen etter å ha tapt seieren i siste klubbkamp før landslagsoppholdet.

Vi har jo alle hyllet ham som en vinner i Dortmund, vi har jublet over jærbuens raseri ved misbrukte målsjanser.

Men hvor var det engasjementet mot Tyrkia?

Haaland hadde et helt flatt ansiktsuttrykk gjennom hele kampen. Som om han ikke var til stede.

Erling Braut Haalands ansiktsproblem forteller en del om Norges problem. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Hvor er den store lederen?

Det ble et bilde på et gjentagende problem for herrelandslaget gjennom mange år:

Hvor er den store lederen? Hvor er sinnet og skuffelsen?

Det var ikke sånn at Tyrkia var så mye bedre i banespillet, det var Norge som hadde ballen mest.

Men tyrkerne vant de viktigste duellene. De kriget og slåss for hver centimeter for å vinne terreng. De ga det lille ekstra for å vinne en halvmeters forsprang, mens de norske spillerne så på.

Det er på tide at norske landslagsspillere stiller krav til hverandre nå. Herrelandslaget skal ikke være en «happy-go-lucky»-familie på bamseklubb i Syden.

Over til Montenegro og Norsk Regnesentral.