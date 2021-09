Forslaget om fotballens fremtid er dårlig. Likevel kan det skje.

Forslaget vil forandre fotballverdenen. Bakteppet er penger og makt.

Arsène Wenger vil forandre fotballkalenderen.

10. sep. 2021 07:58 Sist oppdatert nå nettopp

Få hadde nok sett for seg at fotballromantikeren Arsène Wenger skulle fronte en idrettspolitikers maktprosjekt. Men her er vi.

Den tidligere Arsenal-managerens uttalelser er et av mange trekk i den store fotballkrigen. Nå blir den varmere. Utfallet vil få stor betydning for sportens fremtid.