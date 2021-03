Videoen av fotballtoppen er et kvalmende syn

Qatar-VM viser Fifas store problem. En propagandavideo er et nytt grelt eksempel.

Fifa-president Gianni Infantino møtte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Russlands president Vladimir Putin på tribunen under fotball-VM i Russland i 2018. Foto: Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN

11. mars 2021 19:25 Sist oppdatert nå nettopp

En drone flyr over motorveien i høy hastighet. Den stopper opp ved et slott. Det høres rop. Lyden kommer fra en klynge menn med kjortler og hodetørklær. Samtlige løfter et sverd mot himmelen.

Så stiger en dresskledd, skallet mann ut av en bil. I neste klipp snakker han rett inn i kamera: – All den utrolige historien her viser og puster storheten til dette landet, sier han. Landet er Saudi-Arabia. Mannen er Gianni Infantino, president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Året er 2021.